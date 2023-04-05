Dolar
19.25
Euro
21.10
Altın
2,023.54
ETH/USDT
1,911.90
BTC/USDT
28,542.00
BIST 100
5,009.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği erken rezervasyon kampanyası ile sonbaharda her şey dahil tek yön 449 liradan başlayan fiyatlarla iç hatlarda uçuş imkanı sunuyor.

Kenan Irtak  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak

İstanbul

THY'nin internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında yolcular bugün ve yarın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 449, "ExtraFly" ücret sınıfında 569, "PrimeFly" ücret sınıfında ise 599 lira olarak belirlendi.

Sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferleri için düzenlenen kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Toplam 94 bin 975 koltuğun arz edildiği kampanyadan yalnızca yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarda yararlanılabilecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/kampanyalar/yurtici-ucak-bileti-kampanyasi/index.html" internet adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GESTAŞ'tan Bozcaada ve Gökçeada'ya bayram tarifesi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 6 bin akıllı telefon ekranı ele geçirildi
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Siirt'te ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza kesilecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

Benzer haberler

THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak

THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak

THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti

AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

THY'nin Düsseldorf uçuşları da Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet