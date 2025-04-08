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THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle Atina ve Selanik'e planlanan seferlerini karşılıklı iptal etti.

Kenan Irtak  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, "Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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