Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi

Yunanistan’ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi Fotoğraf: Socrates Baltagiannis/AA

Atina

Yunanistan parlamentosundaki Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME'nin çağrısıyla yapılan eylem için işçi, memur, emekli ve öğrenciler Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya geldi.

Sendika temsilcilerinin konuşmaları ile başlayan eylemde konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an evvel durdurulmasını istedi.

Parlamento önüne, Gazze'de ölen çocuk ve bebekleri temsilen, beyaz kefenlere sarılı temsili maketler bırakıldı. Maket bir tabut ise Gazze'de ölen sivillere dikkat çekilmek üzere kalabalık arasında dolaştırıldı.

Eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları attı.

AA muhabirine konuşan bir emekli eylemci "Aklı başında hiçkimsenin Gazze'de yaşanan acıları içinde hissetmemesi mümkün değil." dedi.

Bir diğer eylemci ise "Bugün Gazze'de yaşananlar akıl alır gibi değil. Çocuklar ölüyor. İnsanlar bir tencere yemek için oraya buraya koşturuyor. Bunlar çağımızın yaşananları olamaz. Bunlara bir son verilmeli." diye konuştu.

PAME'nin çağrısıyla Filistin'e destek vermek üzere bugün Yunanistan'da, başta Atina ve Selanik olmak üzere 40'ın üzerinde kentte eylem düzenlendi.

​​​​​​​

