Gündem

THY uçakları 89 emniyet denetlemesinden başarıyla geçti

Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarının yapılan 89 emniyet denetiminden başarıyla geçtiği bildirildi.

Kenan Irtak  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
THY uçakları 89 emniyet denetlemesinden başarıyla geçti

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, yolcuları konforla ve emniyetle uçurduklarını belirtti.

Ekşi, "Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA denetimleri

Yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına gelen SAFA, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

