Dolar
40.65
Euro
47.59
Altın
3,379.81
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,001.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), ocak-temmuz döneminde yüzde 82,1 doluluk oranıyla 51,2 milyon yolcu taşıdı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
THY yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu taşıdı

İstanbul

THY, 2025 Ocak-Temmuz dönemine ilişkin konsolide (Türk Hava Yolları ve AJet verileri dahil) trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona çıktı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 18 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 19,6 milyona yükseldi.

Bu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,7, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 85,6 seviyesinde gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şirketin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 145,1 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo ve posta hacmi, 2024 Ocak-Temmuz döneminde 1,16 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 1,21 milyon tona çıktı. Şirketin temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 491 oldu.

Toplam yolcu sayısı temmuzda 9 milyona çıktı

Şirketin geçen yıl temmuzda 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, geçen ay yüzde 8,4 artışla 9 milyon oldu. Temmuzda dıştan dışa transfer yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı söz konusu ayda 0,2 puan artarak yüzde 85,4 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,8, yurt içi doluluk oranı da yüzde 90,6 olarak kaydedildi.

Şirketin geçen yıl temmuzda 23 milyar olan AKK'si, geçen ay yüzde 8,7 artışla 25 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 191,1 bin ton oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
MSB: Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara "Terörsüz Türkiye" mektubu
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Benzer haberler

THY yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu taşıdı

THY yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu taşıdı

THY'nin Halep uçuşları yeniden başlıyor

THY ile Dubai Islamic Bank'tan "Airbus A350" uçakları için finansman anlaşması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet