logo
Gündem

Edirne'deki Çakmak Barajı'nda su tutulmaya başlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl su biriktirmeye başlanacağını bildirdi.

Gökhan Balcı  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Edirne'deki Çakmak Barajı'nda su tutulmaya başlanacak Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın geçen nisan ayında bitirilmesinin planlandığını ancak yüklenici firmadan kaynaklı nedenlerle sürecin uzadığını söyledi.

Gecikme nedeniyle barajın üretim sezonuna yetişemediğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda tamamlandı iletim hattı ve testler de tamamlandı. İnşallah Meriç Nehri'ndeki debinin yükselmesiyle bu sene orada su biriktirmeye başlayacağız. Orada 150 milyon metreküp su depolama hacmimiz var. Malumunuz baraj bitmişti aşağıda sulama alanlarıyla ilgili gerekli kanallar ve döşeme hatları tamamlanmıştı. Şimdi iletim hattını tamamladık."

Sezer, Çakmak Barajı’nın bölge tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Barajın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

