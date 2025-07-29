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Tekirdağ'da su sorunu yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde su sorunu yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Fırat Çakır  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Tekirdağ'da su sorunu yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Marmaraereğlisi Tatil Siteleri Derneği öncülüğünde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 30 tatil sitesi yöneticisi, TESKİ yetkilileri ile görüşerek, sorunlarının çözülmesini talep etti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada yapan Dereağzı Mahalle Muhtarı Türkan Karaoğlan, bir aydır yaşadıkları su sorununun çözülmesini talep ettiklerini söyledi.

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Yaşadıkları su sorununa kalıcı bir çözüm getirilmesini beklediklerini aktaran Karaoğlan,"Ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan lavabolarına giremiyorlar. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar." dedi.

Karaoğlan, yaşadıkları çaresizliği duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Yetkililerin bu soruna çare bulmakla görevli olduğunu anlatan Karaoğlan, "Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Evet, biz de biliyoruz, göller kurudu. Ama bunun için yetkililerden beklenti içerisindeyiz. Bu kavrulmuş sıcakta insanlar bir duş bile alamıyor." diye konuştu.

Marmaraereğlisi Emlak Konut Villaları Sosyal Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ermek de ciddi anlamda su sorunu yaşadıklarını anlattı.

Dışarıdan tankerlerle su satın aldıklarını vurgulayan Ermek, ilçede yazlıkların yarısının boş kaldığını ve sorunlarının çözülememesinden dert yandıklarını ifade etti.

Marmaraereğlisi Tatil Siteleri Derneği Başkanı Hasan Çetli de sorunlarının bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

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