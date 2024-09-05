TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.
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