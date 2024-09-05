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TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Yıldırım firkateyninin Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Yıldırım firkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda TCG Yıldırım, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi." ifadeleri yer aldı.

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TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi
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