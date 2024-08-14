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TCG Kınalıada korvetinden "deniz haydutluğu" ile mücadeleye destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada korvetinin, "deniz haydutluğu" ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e Aden Körfezi'nde destek görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
TCG Kınalıada korvetinden "deniz haydutluğu" ile mücadeleye destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla gittiği ​Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetimiz, 'deniz haydutluğu' ile mücadele kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e (CTF-151) 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Aden Körfezi'nde doğrudan destek görevi gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Korvetin, 4-6 Ağustos tarihleri arasında Salalah/Umman'a ve 8-13 Ağustos tarihleri arasında ise Cibuti'ye liman ziyaretlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salalah/Umman'a liman ziyareti kapsamında, TCG Kınalıada Komutanı ve Maskat Askeri Ataşemiz tarafından, Salalah Deniz Komutanı'na makam ziyareti gerçekleştirildi. Cibuti liman ziyareti kapsamında ise personelimiz, Cibuti Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline gemide muhabere, seyir/gemicilik ve yangın eğitimleri verdi."

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