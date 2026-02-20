Tersine beyin göçünü teşvik eden çağrılar başvuru bekliyor
TÜBİTAK ve Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) ortaklığında "tersine beyin göçü"ne katkı sunacak genç araştırmacılara destekler verilecek.
Ankara
AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Kurum tarafından Türkiye'deki yürütücülüğü yapılan EMBO, yaşam bilimleri alanında çalışan bilim insanlarına yönelik çeşitli burs ve destek programları yürütüyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansına (EMBC) üye ve işbirliği ortağı olan ülkeler tarafından finanse edilen bu programlar, araştırmacılara hibe, dolaşım ve bilimsel ağ oluşturma desteği sağlıyor.
Türkiye'nin öncülüğünde EMBO Stratejik Gelişim Yerleşim Desteği Kurulunca 2006 yılında başlatılan EMBO Yerleşim Desteği ile yurt dışında yaşam bilimleri alanında araştırmalar yürüttükten sonra Türkiye'ye dönerek grup lideri olarak çalışmalarını sürdürmek isteyen erken kariyer aşamasındaki araştırmacılara, bağımsız araştırma laboratuvarlarını kurmaları için destek sağlanıyor ve bilimsel ağlara erişim imkanı sunuluyor.
EMBO Yerleşim Desteği Programı'ndan 2007-2025 yıllarında programa katılım sağlayan ülkelerden toplam 169 araştırmacı faydalanırken, bunlardan 44'ü laboratuvarlarını Türkiye'de kurdu.
Belirli ülkeler katılabilecek
Programdan, Türkiye'de ve yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz gibi bazı EMBC ülkelerinde araştırma laboratuvarı kurmak isteyenler faydalanabiliyor. Bu ülkelerdeki bir üniversite ya da enstitü bünyesinde başvuru tarihinde tam zamanlı grup liderliği pozisyonu için görüşme halinde olmak ya da 15 Nisan 2024 sonrası bu ülkelerde araştırma grubunu kurmuş olmak gerekiyor.
Araştırma alanları EMBO çalışmalarına uygun olmak, doktora derecesini başvuru tarihinden en fazla 9 yıl önce almış olmak, 2022 ve 2026 yılları arasında başvurunun gerçekleştirileceği ülkeden farklı bir ülkede en az 2 yıl geçirmiş olmak, başvurunun değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirilecek olan çevrim içi mülakata katılmak gerekiyor.
Programa başvurmak için yaş limiti bulunmuyor.
50 bin avro destek
Destek kapsamında ödül sahiplerine 3 yıldan 5 yıla kadar yıllık 50 bin avro destek sağlanacak ve ödül sahipleri bunun dışında her yıl en fazla 10 bin avroluk ek hibe desteğine başvurabilecek.
Ödül sahiplerine EMBO bilimsel ağ oluşturma etkinliklerine erişim sağlama ve konferans düzenleme desteği sağlanacak, bir EMBO üyesi tarafından mentörlük desteği verilecek, kendilerinin EMBO Laboratuvar Liderliği Kursları'na katılımı desteklenecek ve Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'na erişim imkanı sağlanacak.
Başvurular 15 Nisan'a kadar başvuru sistemi üzerinden doğrudan EMBO'ya yapılacak.
Genç araştırmacılara da 4 yıl hibe
EMBO'nun bir diğer önemli programı olan Genç Araştırmacı Programı da erken aşamadaki grup liderlerine destek sağlıyor.
Program, EMBC'ye üye veya işbirliği ortağı olan ülkelerde yaşam bilimleri alanında çalışan genç grup liderlerine bağımsız laboratuvarlarını geliştirebilmeleri için 4 yıl süreyle hibe desteği ve bilimsel ağ oluşturma fırsatları sunuyor.
EMBC'ye üye veya işbirliği ortağı olan ülkelerde en az 1 yıl, en çok 4 yıl süreyle bağımsız grup lideri olarak çalışmış olmak, kendi araştırma grubunda yürüttüğü bağımsız çalışmalardan uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış son yazarlı bir araştırma makalesi bulunmak ya da makalesi yayınlanmak üzere kabul edilmiş olmak ve başvurunun değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirilecek çevrim içi mülakata katılmak gerekiyor.
Destek kapsamı
Program süresi 4 yıl olarak belirlenirken, ödül sahiplerine programın ikinci yılında 15 bin avro destek sağlanacak ve ödül sahipleri bu destek dışında her yıl en fazla 10 bin avro ek hibe desteğine başvurabilecek. Öte yandan yerleşim yeri desteği kapsamındaki bazı desteklerden de yararlanılacak.
Başvurular 1 Nisan'a kadar alınacak.