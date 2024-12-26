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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'e başsağlığı diledi.

Seval Ocak  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle yaşamını yitiren Rus vatandaşları için Volodin'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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