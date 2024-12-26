TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'e başsağlığı diledi.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle yaşamını yitiren Rus vatandaşları için Volodin'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.