Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,733.99
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,774.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında şehit olanları rahmetle andı.

Oğuzhan Sarı  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakarlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kardeş Azerbaycan'la sevincinde ve kederinde daima 'iki devlet, tek millet' şuuruyla omuz omuza durmaya ve kardeşliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" şehitlerini andı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının dönüm noktası: "Kanlı Ocak"

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet