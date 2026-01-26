Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde andı.

Aykut Yılmaz  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'mizin yiğit komutanlarından, Gazi Meclisimizin 5. Başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

