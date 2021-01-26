Euro
8.93
Dolar
7.34
BIST 100
1,536.11
Altın
1,852.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'i, vefatının 73. yılında, kol kanat gerdiği çocukların Karabekir'e hediye ettiği "Yetimlerin Babası" yazılı 100 yıllık portreyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak yad etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir'in kol kanat gerdiği çocukların kendisine hediye ettiği "Yetimlerin Babası" yazılı 100 yıllık portresini paylaşarak, "Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında vefatının 73'üncü yılında Kazım Karabekir'i saygıyla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında yer verdiği Karabekir'in portresinin hikayesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstiklal Harbimizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı. Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor: 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri... Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından...' Rumi 9 Eylül 1338 (1922)"

"Ecdadımızın anlayışı Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaşatılmaya devam ediyor"

Erdoğan, bir diğer mesajında ise devlet koruması altındaki çocuklar tarafından yapılan ve bugün kendisine hediye edilen portreyi de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk milletinin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak. Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 431 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86 bini geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 667 Kovid-19 vakası tespit edildi
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye başladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı

Yeni yılın ilk MGK toplantısı 28 Ocak'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak
TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafın sorunlarına ilk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz

TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafın sorunlarına ilk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz