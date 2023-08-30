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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski bakan Kutbettin Arzu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da havuzda ölü bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu için taziye mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski bakan Kutbettin Arzu için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İyi bir Müslüman, değerli bir dosttu. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.


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