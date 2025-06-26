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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa çalışmalarında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Bir tek, 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz." dedi.

Ahmet Buğra Olaç  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa çalışmalarında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız

TBMM

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