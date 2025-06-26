TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa çalışmalarında sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Bir tek, 'Bu Meclis'in anayasa yapma yetkisi yoktur' sözünü asla dinlemeyiz." dedi.
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