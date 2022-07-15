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Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sergen Sezgin   | 15.07.2022
Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Yalova

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.


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