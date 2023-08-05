Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,835.30
BTC/USDT
29,064.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 18'inci yardım uçağını gönderdiği belirtildi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi Kaynak: SPA

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, 32 ton tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 18'inci yardım uçağı, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na doğru hareket etti.

Söz konusu yardım uçağı, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildi.

Suudi Arabistan, 17'inci yardım uçağını Türkiye'ye 17 Haziran'da göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumunu ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumunu ziyaret etti

Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet