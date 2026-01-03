Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekipleri, tedbir amacıyla imalathanenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.