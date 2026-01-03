Dolar
Gündem

Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şükrü Gündüz, Cüneyt Sevindik  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla imalathanenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

