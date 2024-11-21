Dolar
34.48
Euro
36.35
Altın
2,667.92
ETH/USDT
3,280.20
BTC/USDT
96,720.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşu yapacak.

Utku Şimşek  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Ankara

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ekip, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında olacak.

İlk olarak 22 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Piri Reis Kordonu üzerinde çevre tanıma uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da ise aynı yerde prova uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu 26 Kasım Salı günü saat 16.00'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi: En kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır
Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan semalarını koruyacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top mermisi bulundu

SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı

MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet