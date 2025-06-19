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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf:Burak Akay/AA

Çanakkale

Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterlerle yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Özbek köyünde yaşayan bazı çiftçiler, yangının diğer tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçramamasını önlemek için traktörleriyle tarlaları sürdü.

Yangında bazı buğday tarlaları da zarar gördü.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


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