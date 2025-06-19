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SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Emre Ayvaz, İbrahim Yozoğlu  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

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