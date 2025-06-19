SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Sakarya
Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan prova uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.
Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla Adapazarı Belediyesince gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.15'te Aziz Duran Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.