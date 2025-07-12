Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,954.10
BTC/USDT
117,654.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Ruslan Rehimov  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı Fotoğraf: AZERTAC

Bakü

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Azerbaycan temasları kapsamında SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, mutabakat zaptının Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir tarafından imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında müşteki beyanları alınıyor
Hatay Valiliğinden Suriye'deki yangına ilişkin açıklama
Ödüllü polisler çocukları suçtan ve kötü alışkanlıklardan korumak için sahada
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, AA'ya konuştu

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan'da

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan'da

SOCAR ile Suriye hükümeti arasında mutabakat zaptı imzalandı

Hatay Valiliğinden Suriye'deki yangına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı kara yolu sefer taşımacılığında yüzde 60'lık artış

Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı kara yolu sefer taşımacılığında yüzde 60'lık artış
Şam'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu sahnelendi

Şam'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu sahnelendi
ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

ABD'li Büyükelçi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet