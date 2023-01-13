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Sivas'ta içme suyu hattında patlama oldu, cadde ve sokakları su bastı

Sivas'ta patlama meydana gelen içme suyu hattının geçtiği cadde ile birçok sokak suyla kaplandı.

Göksel Cüneyt İğde   | 13.01.2023
Sivas'ta içme suyu hattında patlama oldu, cadde ve sokakları su bastı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Alınan bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Evciler Kavşak'tan geçen içme suyu hattında patlama oldu.

Caddenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı ile bağlı birçok sokağı su bastı, asfalt zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tek yönlü ulaşıma kapatılan caddede içme suyu hattını kapattıktan sonra zarar gören yerlerde iş makineleriyle çalışma başlattı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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