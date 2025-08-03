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Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Fırat Çakır  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Tekirdağ'da anestezi gazı üreten fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi öldü

Tekirdağ

Avrupa Serbest Bölgesi'nde anestezi gazı üretimi yapan bir fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Patlamada fabrikada çalışan işçiler Hacı Ali Dellal ve Mehmet Altaş hayatını kaybetti.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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