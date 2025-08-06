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Dünya

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama yaşandı.

Sercan İrkin  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi

İstanbul

Antara News'in haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını bildirdi.

Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 600 metreye yükseldiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.

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Meydana gelen ilk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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