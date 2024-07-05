Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
2,982.50
BTC/USDT
56,610.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı

Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri bakım çalışmaları nedeni ile yeniden düzenlendi.

Halife Yalçınkaya  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı

Sivas

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı, söz konusu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve tren seferlerinin kaldırılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir:

Ankara Treni

Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

İstanbul Treni

Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15

Dönüş Trenleri

Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

İstanbul

Sögütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44 dür."

Ayrıca düzenlemenin tahminen aralık ayına kadar devam edeceği, çalışmalar tamamlandığında seyir sürelerinin kısalacağı da ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı
Gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi heyecan uyandırdı
Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar yakalandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı

Sivas, Ankara Yüksek Hızlı Tren seferleri yeniden ayarlandı

Sivas'ta balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

"Yerli Wolverine" verdiği pozlarla film sahnelerini aratmıyor

Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı
Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor

Telkari ustası 38 yıldır altın, gümüş ve bakıra ateşle şekil veriyor
Türkiye Futbol Federasyonundan genel kurul hakkında bilgilendirme

Türkiye Futbol Federasyonundan genel kurul hakkında bilgilendirme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet