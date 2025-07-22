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Spor

İsveç'te altın madalya kazanan milli judocu Ahmet için karşılama töreni yapıldı

İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.

Hüseyin Yiğiner  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
İsveç'te altın madalya kazanan milli judocu Ahmet için karşılama töreni yapıldı Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Şampiyonada 73 kiloda altın madalyaya uzanan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu da olan Ahmet için ilçede karşılama töreni düzenlendi.

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Milli judocu, araç konvoyuyla ilçede tur attıktan sonra Çubuk Belediyesine gitti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hizmet binası önünde karşıladığı sporcuyu tebrik etti.

Ahmet'in ilçeye büyük gurur yaşattığını söyleyen Demirbaş, "Ahmet kardeşimiz, İsveç'te düzenlenen şampiyonada bayrağımızı göklere çekti, İstiklal Marşı'mızı dinletti. Disiplini, çalışkanlığı ve azmiyle bizleri gururlandırdı. Çubuk halkı olarak kendisini bağrımıza basıyoruz." dedi.

Demirbaş, sporcunun başarısında emeği geçen ailesini ve antrenörlerini kutladı.

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