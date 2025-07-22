İsveç'te altın madalya kazanan milli judocu Ahmet için karşılama töreni yapıldı
İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı sporcusu Ahmet Ünal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde konvoyla karşılandı.
Ankara
Şampiyonada 73 kiloda altın madalyaya uzanan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu da olan Ahmet için ilçede karşılama töreni düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Milli judocu, araç konvoyuyla ilçede tur attıktan sonra Çubuk Belediyesine gitti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hizmet binası önünde karşıladığı sporcuyu tebrik etti.
Ahmet'in ilçeye büyük gurur yaşattığını söyleyen Demirbaş, "Ahmet kardeşimiz, İsveç'te düzenlenen şampiyonada bayrağımızı göklere çekti, İstiklal Marşı'mızı dinletti. Disiplini, çalışkanlığı ve azmiyle bizleri gururlandırdı. Çubuk halkı olarak kendisini bağrımıza basıyoruz." dedi.
Demirbaş, sporcunun başarısında emeği geçen ailesini ve antrenörlerini kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.