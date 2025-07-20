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Yaşam

Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu balık ölümleri yaşanırken, göl uzun yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Serhat Zafer, Çetin Karaçoban  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuraklıktan etkilenen sulak alanlar arasında yer alıyor.

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Bölgede 1970'li yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve Ulaş Belediyesi ile Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla, yaklaşık 20 yıldır su taşınarak canlı tutulmaya çalışılan gölde, bu sene balık ölümleri yaşanıyor.

Öte yandan, Ulaş Gölü yıllar sonra flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı.

Gölde konaklayan onlarca flamingo, suyun olduğu bölgelerde yiyecek arıyor.

Ulaş Gölü'nde yıllar sonra mola veren flamingoları görmek isteyen vatandaşlar ise göl kenarına gelip kuşları izliyor.

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