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Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Ömer Ertuğrul   | 17.08.2022
Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat

Naaşı helikopter ile Ankara'dan Sorgun'a getirilen Özdemir için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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