Dolar
40.48
Euro
47.76
Altın
3,369.00
ETH/USDT
3,596.00
BTC/USDT
118,444.00
BIST 100
10,621.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Binası Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu.-VTR-
logo
Gündem

Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman'ın yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

Deniz Açık  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Eskişehir

Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan orman işçisi 28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın şehadet haberinin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman'a verilmesinin ardından Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mahalledeki camiden de sela okundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık bir ay önce Kırka Orman İşletme Şefliği'nde göreve başladığı belirtilen ve 14 Temmuz'da evlenen Kocaman'ın, eşi Burcu Kocaman ile 3 gün önce balayından döndüğü öğrenildi.

"Çok korkusuz biriydi"

Tolunay Kocaman'ın çocukluk arkadaşı ve komşusu olan Eti Maden İşletmeleri itfaiyesinde görevli Arif Taş, AA muhabirine, 3 gün önce balayından dönen arkadaşının iki gün önce Bilecik'teki orman yangınına gittiğini ancak Eskişehir'deki yangın için aynı gün döndüğünü söyledi.

Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının ilk günü birlikte görev yaptıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 ay önce göreve başlamıştı. Şehit olduğu gün, öğleden sonra yangın bölgesine erzak yardımı götürdüm. Tolunay geldi su takviyesi almak için. Aracından neşeyle indi. Hatta 'Açılın Tolunay geldi' dedi. Birbirimize sarıldık. Bana 'Seni bugün göremedim' dedi. Ona su verdim. Arabadaki biraz erzak vardı. Ona 'Acıkırsan yersin' diyerek verdim. Son anılarımızmış. Yangın sırasında telefonla da bir görüşme sağladık. Birbirimize bölgelerimizi sorduk. Bölgesindeki yangının çok kötü olduğunu söyledi. Çok korkusuz biriydi. 'Ben yaparım ederim" derdi."

Taş, Kocaman'ın şehadet haberini yetkililerin ailesine haber verdiğini kaydetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adli Tıp, Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk etti
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Türkiye ve dünya gündemi
Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Benzer haberler

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

MSB'den Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

Bakanlar'dan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet