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Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Orhan Pehlül, Fevzi Kemal Karagöz, İsmail Kaya  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Adıyaman

Şehit Erdem'in için Elbeyi köyünde düzenlenen törene, şehidin eşi Didem Erdem, annesi Safiye Erdem, Bakan Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

2 çocuk babası olan şehidin yakınları, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende Bakan Göktaş, polis memuru Erdem'in 20 günlük bebeğini kucağına alıp sevdi.

Erdem'in naaşı, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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