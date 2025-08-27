Dolar
41.04
Euro
47.59
Altın
3,377.68
ETH/USDT
4,595.00
BTC/USDT
111,041.00
BIST 100
11,435.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sel felaketi yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere yatakları düzenleniyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart 2023'te meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yöredeki 3 derede başlatılan taşkın koruma ve ıslah çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Orhan Pehlül  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Sel felaketi yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere yatakları düzenleniyor Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin acısını yaşarken 15 Mart'ta ilçe tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini gördüklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçedeki Kayadibi, Akdut ve Cümüt derelerinde deprem sonrasında kot farkı oluştuğunu ve zeminde ciddi bozulmalar meydana geldiğini belirten Öncebe, "Şiddetli yağışlarla birlikte dereler taştı. Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, tarım arazileri de ciddi zarar gördü." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin felaketin hemen ardından bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Öncebe, şöyle konuştu:

"Devletimizin ilgili kurumları hızla etüt çalışmaları yaptı, projeler hazırlandı ve inşaata başlandı. Taşan derelerde taşkın kontrolü, dere yatağı düzenlemesi, kanal tahkimatı ve tersip bentleri inşası devam ediyor. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor."

Öncebe, DSİ'nin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ilçe genelinde altyapı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının da yenilendiğini ifade etti.

Yapılan çalışmaların bölge halkı için önemli bir güvence sağladığını dile getiren Öncebe, "Bu felaketten önce ilçemizde bu büyüklükte bir sel olayı yaşanmamıştı. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak bu projeyle aynı acıyı bir daha yaşamayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Uluslararası gözetim kuruluşlarının yükümlülükleri ve tabi olacakları şartlar belirlendi

Benzer haberler

Sel felaketi yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere yatakları düzenleniyor

Sel felaketi yaşayan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dere yatakları düzenleniyor

Adıyaman'ın yeni yerleşim yerlerinde yapılan okullarda eğitim başlıyor

Nemrut'un zirvesindeki binlerce yıllık heykeller nanoteknolojiyle ayağa kalkıyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor
"Asrın felaketi"nden etkilenen Tut ilçesindeki deprem konutlarında yaşam başladı

"Asrın felaketi"nden etkilenen Tut ilçesindeki deprem konutlarında yaşam başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet