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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Emrah Akıllı  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı Fotoğraf: Emrah Akıllı/AA

Çorum

Törende, ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için yapılan hatmin duası okundu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Duman, gazetecilere, Aybüke öğretmen vesilesiyle bütün şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Şehit olan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimiz, ilçemizin evladı hain terör örgütü tarafından 22 yaşında katledilmiştir. Ailesine ve tüm eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum. Rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri de Şenay Aybüke öğretmenin mezarını ziyaret etti.

Öğrencilerden Elif Gümüş, Şenay öğretmeni her yıl kabri başında andıklarını belirterek, "Şenay Aybüke öğretmenimiz ilk atandığı yerde şehit düştü. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bizim memleketimizden, Osmancık'tan birisiydi. Müzik öğretmeniydi, işini severek yapardı, sesi de çok güzeldi. Öğrencileri olarak onu her sene burada anıyoruz. Hüzünlüyüz, ancak bir yanımız da Öğretmenler Günü'nü tekrardan kutladığımız için mutlu." diye konuştu.

Zeynep Dölcü ise Öğretmenler Günü'nde mutluluk ve hüznü bir arada yaşadıkların dile getirerek, "24 Kasım bizim için çok önemli bir gün çünkü milletimizin geleceğini kurtaracak öğretmenlerin günü. 24 Kasım'da bir yanımız hüzünlüyken bir yanımız mutlu. Çünkü öğretmenlerimizle birlikte Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin kabrine gelip onu burada anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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