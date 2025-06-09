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Yaşam

Çorum'da anne kedinin ağzında getirdiği yavrusu veterinerde tedavi edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde anne kedi, yavrusunu ağzında taşıyarak getirdiği veterinerde tedavi edilmesini sağladı.

Cahit Emrali  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Çorum'da anne kedinin ağzında getirdiği yavrusu veterinerde tedavi edildi

Çorum

Şekerpınar Mahallesi 4003. Sokak'ta Veteriner Hekim Celal Han Şahin ve Utku Berk Kızmaz, ağzında yavrusunu taşıyan kedinin sokakta kendilerine doğru yaklaştığını fark edince cep telefonuyla görüntü aldı.

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Kedinin veteriner kliniğinin önüne kadar geldiğini gören veteriner, anne ve yavrusunu içeri alıp muayene etti.

Yavru kedide göz enfeksiyonu olduğunu tespit eden veteriner, annenin ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirledi.

Tedavinin ardından anne kedi ve yavrusu veteriner kliniğinden ayrıldı.

Yavru kediyi tedavi eden hekim, bu sırada çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Veteriner Hekim Şahin, AA muhabirine, anne kedi ve yavrusunun videosunun farklı sosyal medya hesaplarında 1 günde 1 milyondan fazla izlendiğini söyledi.

Klinikte otururken ilk anne kediyi fark ettiğini belirten Şahin, "Klinikteyken anne kedi geldi ve sanki yardım ister gibiydi. Yavrusunu bize getirdi. Göz enfeksiyonu için gerekli tedavileri yaptık ve anneye teslim ettik. Bu anları anı olsun diye çektik ve paylaştık. Videonun bu kadar yayılacağını düşünmemiştim." dedi.

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