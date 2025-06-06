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Çorum’da sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tugay Göktürk  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Çorum’da sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

Emre Ç, motosikletiyle seyir halindeyken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sürücü, köpeklerin saldırısından kurtulmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Ç, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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