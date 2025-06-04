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Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Sayim Harmancı  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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