Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı
Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.
Hakkari
Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.