Dolar
28.85
Euro
31.45
Altın
2,035.44
ETH/USDT
2,041.00
BTC/USDT
37,721.00
BIST 100
7,948.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. BM İklim Değişikliği Konferansına katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde, konaklayacağı otele giriş yapıyor. Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı sonrası Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
logo
Gündem

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz"
İstanbul Valisi Gül: (Sokak Hayvanları) "Bir problem var ve bu yokmuş gibi davranmak hukuken de vicdanen de doğru değil"
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı

Benzer haberler

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

Güneydoğu'da kız çocuklarını okula kazandıran şehit ilçe milli eğitim müdürü unutulmuyor

Ankara'da direğe çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sanatçı Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sanatçı Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etti
Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya "ömrünü tamamlamış" araç neden olmuş

Anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya "ömrünü tamamlamış" araç neden olmuş
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet