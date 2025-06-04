Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı
Kars'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban tedavi altına alındı.
Kars
Merkeze bağlı Karaçban köyünde merada hayvanlarını otlatan Hakan İrkit'e yıldırım isabet etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Başka çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan İrkit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.