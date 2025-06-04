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Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı

Kars'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban tedavi altına alındı.

Cüneyt Çelik  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaralandı Fotoğraf: AFAD

Kars

Merkeze bağlı Karaçban köyünde merada hayvanlarını otlatan Hakan İrkit'e yıldırım isabet etti.

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Başka çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan İrkit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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