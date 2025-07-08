Dolar
40.02
Euro
46.91
Altın
3,298.60
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
9,998.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaradaki metan gazından etkilenerek şehit olan Sözleşmeli Er Uyanık'ın annesi Kevi Uyanık, cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

Ankara

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın annesi Kevi Uyanık, cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen, Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Uraloğlu, törende "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bitlis Ersan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Şehidin annesi 70 yaşındaki Kevi Uyanık, Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Uyanık, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

"Allah sizi cennetinde buluştursun"

​​​​​​​Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirterek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun." ifadesini kullandı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Dereyolu köy mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ödemiş'te yangın sırasında kurtarılan 4 bin büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi
DMM, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mağarada "tuzaklama" yapıldığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Benzer haberler

Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Türksat 6A "Uzay Vatan"da 1. yılını doldurdu

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet