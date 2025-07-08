Dolar
40.02
Euro
46.84
Altın
3,309.39
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,034.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya’da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak, Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki mağarada "tuzaklama" yapıldığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti
İstanbul'da yarın yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Rusya: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz

Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet