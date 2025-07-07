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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Mümin Altaş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı ve 1 saat sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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