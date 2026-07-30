Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.