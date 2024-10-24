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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Biz biriz birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, "Biz biriz birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisi daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Koray Taşdemir, Hamdi Dindirek  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Biz biriz birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz

İstanbul

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin "Biz biriz, birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisi daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standının önünde açıklama yapan Görgün, savunma sanayi olarak kahraman Türk ordusuna destek veren bir teknoloji ordusu olduklarını söyledi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısına da değinen Görgün, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha iyisini, en iyisini yapacağız ve terörle mücadelede kahraman ordumuz için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Görgün, "Dün ve bugün TUSAŞ'taydık, şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine, tüm milletimize sabırlar diliyorum. Yaralılarımız, kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Operasyona destek olan kahraman özel kuvvetlerden, emniyetten, jandarmadan yaralanan arkadaşlarımız oldu, onlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'taki tüm çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu dile getiren Görgün, şunları kaydetti:

"Yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması ve teslimatları daha hızlı yetiştirmek üzere gayret göstermeleri bizi gururlandırdı. Hatta dünkü saldırıda yaralanıp da bugün işe gelen çalışanlarımız da vardı. Allah hepsinden razı olsun. Şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum. Biz biriz, birlikteyiz, daha güçlü bir şekilde, daha motive bir şekilde en iyisi daha hızlı yapmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."


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