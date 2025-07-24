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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

TUSAŞ, HÜRJET'in ihracatına yönelik Airbus ile yeni anlaşma imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Avrupa'nın önde gelen havacılık şirketlerinden Airbus arasında HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın İspanya'ya ihracatını hızlandıracak iş ortaklığı anlaşması, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda imzalandı.

Tolga Yanık  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
TUSAŞ, HÜRJET'in ihracatına yönelik Airbus ile yeni anlaşma imzaladı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Anlaşma, iki şirketin HÜRJET projesindeki rollerini netleştirerek İspanya'nın jet eğitim uçağı tedarik sürecinde TUSAŞ ve Airbus'ın ortaklığını resmileştirdi. Yeni anlaşmayla, HÜRJET'in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesi yönündeki sürecin hızlandırılması hedeflendi.

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Gerçekleştirilen işbirliğiyle birlikte HÜRJET'in ihracatına yönelik detaylar da netleştirildi. İspanya'nın jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 30'a kadar HÜRJET'in tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Nihai satış sözleşmesinin ise yıl sonuna kadar imzalanması hedefleniyor. HÜRJET'lerin teslimatının ise 2028 yılında başlaması planlanıyor.

TUSAŞ ve Airbus, bu stratejik adımla Avrupa savunma sanayisinde güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliğine imza atmayı amaçlıyor. TUSAŞ ve Airbus'ın uzun vadeli stratejik ortaklığı, sadece HÜRJET projesi özelinde değil, iki ülke arasında savunma ve havacılık alanındaki işbirliğini derinleştirmek adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

"Bu stratejik işbirliği, Türk havacılık sanayisinin dünyada ulaştığı teknolojik seviyenin tescili"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın mühendislik gücüyle gökyüzüne kazandırdıkları HÜRJET'in Avrupa yolculuğunda bugün çok önemli bir eşiği daha aştıklarını belirtti.

Airbus gibi küresel bir oyuncuyla gerçekleştirdikleri bu stratejik işbirliğinin sadece bir ihracat başarısı olmadığına işaret eden Demiroğlu, "Aynı zamanda Türk havacılık sanayisinin dünyada ulaştığı teknolojik seviyenin tescilidir." ifadesini kullandı.

Demiroğlu, HÜRJET'in İspanya semalarında uçacak olmasının Türk savunma sanayisinin uluslararası sahnedeki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "İnanıyoruz ki bu anlaşma iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini daha da derinleştirecek, Avrupa'nın gelecekteki havacılık projelerinde Türk mühendisliğinin daha fazla yer almasının önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

5. nesil savaş uçakları için pilot yetiştirilmesinde kritik rol oynuyor

HÜRJET, yüksek performansı ve gelişmiş aviyonik kabiliyetleri sayesinde 5. nesil savaş uçakları için pilot yetiştirilmesinde kritik rol oynuyor.

5. nesil savaş uçaklarına geçiş süresini en aza indirmek için tasarlanmış kullanıcı ara yüzü sayesinde süpersonik bir ileri jet eğitim uçağı olan HÜRJET, eskiyen eğitim uçaklarının yerini alacak ve genç pilotları modern savaş uçaklarının zorluklarına hazırlayacak ideal bir eğitim çözümü olacak.

Bugüne kadar 210'un üzerinde uçuşu geride bırakan ve ses hızını aşarak süpersonik hızlara ulaşan HÜRJET, maksimum 1,4 mach hıza ulaşmayı hedefliyor.

HÜRJET'i üstün bir eğitim verimliliği seviyesine taşıyan Gömülü Eğitim Sistemi ile Kara Tabanlı Eğitim Sistemlerinden oluşan bağlantılı eğitim mimarisiyle geliştirilen son teknoloji HÜRJET Eğitim 360 Sistemi öne çıkıyor. HÜRJET, akıllı tek motorlu konfigürasyonu sayesinde daha az yakıt tüketimi, daha kolay ve hızlı bakım, daha az yedek parça kullanımı sağlıyor.

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