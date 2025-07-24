Dolar
40.48
Euro
47.69
Altın
3,365.97
ETH/USDT
3,632.70
BTC/USDT
118,431.00
BIST 100
10,635.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.  Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman şehitlerinin naaşları, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan çıkarılıyor.
logo
Yaşam

Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can’ın, her felakete gönüllü olarak koştuğu ve afete müdahale için elinden geleni yaptığı öğrenildi.

Savaş Güler  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş Fotoğraf: Savaş Güler - AA

Konya

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan 42 yaşındaki Muharrem Can'ın babası İbrahim ve annesi Emine Can'a şehadet haberinin verilmesinin ardından, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekiler, aileyi ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev yapmış

Öte yandan gözyaşları içinde babaevinde taziyeleri kabul eden Can'ın ablası Saliha Kırbaş, kardeşinin vatanı için her şeyi yaptığını söyledi.

Ülkede meydana gelen tüm felaketlere kardeşinin yardım için koştuğunu vurgulayan Kırbaş, "Deprem demedi, sel demedi, yangın demedi hep koştu. Almanya'dan, iş teklifi geldi ancak 'Ben vatanım için çalışacağım.' dedi. Vatanını çok severdi, o şehit gitti ama içimizi de yaktı gitti." diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) mühendis olarak çalıştığı öğrenilen şehit Can'ın 3 gündür Eskişehir'deki alevleri söndürmek için mücadele ettiği, AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da birkaç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret etti
Ankara'da 26 katlı binada meydana gelen yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı
Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle günlük su tüketiminde rekor kırıldı
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş

Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan mühendis her afete koşmuş

Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret etti

Mora Yarımadası'nda 22 Temmuz'da çıkan yangında 12 bin dönüm çam ormanı yandı

TUSAŞ, HÜRJET'in ihracatına yönelik Airbus ile yeni anlaşma imzaladı

TUSAŞ, HÜRJET'in ihracatına yönelik Airbus ile yeni anlaşma imzaladı
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet