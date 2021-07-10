Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi’nin açılışına katılıyor.
logo
Gündem

Şanlıurfa'da mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 190 bin kök Hint keneviri ile tarlada gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi.

Eşber Ayaydın   | 10.07.2021
Şanlıurfa'da mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

İlçe kırsalında dış kısımlarında mısır ekili olan 24 dönümlük tarlada arama yapan jandarma ekipleri, tarlanın iç taraflarında 190 bin kök Hint keneviri, 415 kilogram esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi buldu.

Aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 1'i ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 190 bin kök Hint keneviri tarladan sökülerek imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket nineye talebi üzerine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da mısır tarlasında 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi

Muğla'da ormanlık alanda 74 düzensiz göçmen yakalandı

'2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu' güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla etkin mücadelesini ortaya koydu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi
Güvenlik güçleri haziranda 98 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçleri haziranda 98 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Fethiye'de teknedeki 120 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de teknedeki 120 düzensiz göçmen yakalandı