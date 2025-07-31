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Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının sık görüldüğü yaz aylarında, yangına hassas bölgelerdeki denetimlerini sıkılaştırdı.

Emrullah Cesur, Aykut Karadağ  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanlar ve piknik yerlerinde önleyici kolluk hizmeti yürüterek, vatandaşları yangın tehdidine karşı uyarıyor.

Olumsuz durumlara karşı "anında müdahale" için hazır bekleyen jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Haziran-Eylül döneminde özellikle hafta sonları ormanlık alanlar, yaya ve motorlu devriyelerle yakından takip ediliyor.

Jandarma asayiş ve komando timlerine çevre, doğa ve hayvanları koruma timi de eşlik ediyor. Timler tarafından olası orman yangınlarına karşı gerekli planlamalar yapılıyor.

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Yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde önleyici faaliyetleri yoğunlaştıran asayiş ekiplerine, jandarma komando personeli de eşlik ediyor. Ekipler dron ve hava araçlarıyla da sürekli gözetleme ve kontrol yapıyor.

Ekipler yangın riskine karşı teyakkuzda

Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Emre Atasoy, AA muhabirine, özellikle Haziran-Eylül ayları arasında orman yangını riskinin arttığını belirtti.

Jandarmanın, yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla hazırladığı eylem planı kapsamında görev ve sorumluluk bölgesinde bilgilendirme çalışmaları da yürüttüğünü anlatan Atasoy, "Vatandaşlara anız yakmanın tehlikeleri, piknik alanlarında ateşin tamamen söndürülmesi, çöp ve cam şişe gibi yangına sebebiyet verebilecek materyallerin doğaya bırakılmaması gibi konularda bilgi veriliyor. Yanan sigara izmariti ve kibrit çöplerinin yere atılmaması gerektiği de hatırlatılıyor." dedi.

Hassas bölgelerde gece gündüz devriye atılıyor

Yaz sezonu gibi yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde hem önleyici tedbirlerin hem de yangına müdahale kapasitesinin arttırıldığını dile getiren Atasoy, "Bu kapsamda devriyelerimizi arttırarak yangına hassas bölgelerde gece gündüz denetim faaliyetleri planlanmaktadır. Ayrıca jandarma komando timleri olası yangınlara karşı hazır olarak bekletilmekte, dron ve hava destekli araçlarımız ile söz konusu kritik bölgeler kontrol altında tutularak herhangi bir hareketlilik tespit edildiğinde ekiplerimiz o bölgeye yönlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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