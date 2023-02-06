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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

Ramazan Ercan   | 06.02.2023
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." dedi.

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