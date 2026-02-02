Dolar
43.49
Euro
51.59
Altın
4,650.46
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
77,083.00
BIST 100
13,487.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

Hatay'da depremlerde zarar gören 384 caminin yerine 118 cami yapıldı, hasar alanların 134'ü tadilat ve onarımın ardından ibadete açıldı.

Salim Taş  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor Fotoğraf: Salim Taş - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki 1107 camiden 384'ü hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Afetin ardından camilerin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ve hayırseverlerin de destek verdiği çalışmalarla Hatay'da bugüne kadar 118 yeni cami, 48 Kur'an kursu ve 12 Diyanet Gençlik Merkezi yapılarak hizmete alındı.

Çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 134 caminin tadilat ve onarımı yapılarak ibadete açıldı, 50 caminin inşası ise sürüyor.

"İnancımızı ve ortak değerlerimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen inşa ve ihya seferberliği kapsamında yalnızca barınma ihtiyacına değil, manevi hayatın yeniden tesis edilmesine de büyük hassasiyetle yaklaşıldığını söyledi.

Depremin ardından yeni camiler, Kur'an kursları ve gençlik merkezleri inşa edildiğini belirten Masatlı, "Bu eserler yalnızca birer yapı değil, aynı zamanda inancın, dayanışmanın ve toplumsal direncin yeniden hayat bulduğu mekanlar olmuştur. Bugün bu camilerde yeniden saf tutulması, Kur'an kurslarında ilimle buluşulması, gençlik merkezlerinde umutla geleceğe yürünmesi, Hatay'ımızda hayatın tüm yönleriyle yeniden başladığının en güçlü göstergesidir." diye konuştu.

Vali Masatlı, Hatay'ın inancıyla, iradesiyle, devlet ve millet dayanışmasıyla yarınlara daha güçlü yürümeye devam edeceğini dile getirdi.

Camilerin yeniden ayağa kaldırılmasında destekte bulunan hayırseverlere ve emeği geçen kurumlara teşekkür eden Masatlı, "Biz Hatay'ımızda sadece konutlar inşa etmiyoruz. Aynı zamanda inancımızı, kardeşliğimizi ve ortak değerlerimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi
Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor
Türkiye’de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi'nin büyüklüğünü aştı
Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Jandarmanın hassas burnu "Sima" her türlü afette görev başında

Hatay'da depremden sonra inşa edilen hastanede 2 yılda 73 bin ameliyat gerçekleştirildi

Hatay'da depremden sonra inşa edilen hastanede 2 yılda 73 bin ameliyat gerçekleştirildi
Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor

Depremde kolunu ve bacağını kaybeden genç resimle engelleri aşıyor
Elazığ'da 1316 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evlerine yerleşti

Elazığ'da 1316 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evlerine yerleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet